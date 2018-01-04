Güneş'ten çarpıcı Tudor yorumu
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında yaptığı açıklamalarda Galatasaray'ın eski teknik direktörü Tudor'la ilgili de konuştu. "Biz hemen hesap görüyoruz" diyen Şenol Güneş şöyle devam etti: "Tudor'u en kötü zamanında kurtarıcı diye alıyorsun en iyi döneminde gönderiyorsun. Niye yapıyorsun diye söylemiyorum, belki bizim için de böyle olacak. Biz hemen hesap görüyoruz"
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