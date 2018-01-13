Gümüşdağ'dan Arda Turan açıklaması
Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan transferi hakkında konuştu.
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