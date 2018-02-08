G.Saray'dan kırmızı kart itirazı! Gomis...
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-2'nin rövanşında G.Saray sahasında Atiker Konyaspor'u ağırladı. 29. dakikada Gomis ceza alanı dışında yerde kaldı ve Galatasaraylı oyuncular son adam olduğu gerekçesiyle kırmızı kart bekledi. Hakem Ümit Öztürk, Selim Ay'a sarı kart gösterirken Gomis kırmızı kart itirazları sonucunda sarı kart gördü.
Etiketler:
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'dan Kudüs mesajları
- Spor yazarları G.Saray'ı yazdı
- Premier Lig tarihinin en pahalı 50 forvet transferi
- Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu
- Kasım ayında ilk 10'da 3 Türk kulübü!
- İlk 100'de 4 Türk takımı
- Malatya taraftarlarından Kudüs koreografisi
- Galatasaray taraftarı Vodafone Park'ta!
G.Saray'dan kırmızı kart itirazı! Gomis... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.