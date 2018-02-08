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    G.Saray'dan kırmızı kart itirazı! Gomis...

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-2'nin rövanşında G.Saray sahasında Atiker Konyaspor'u ağırladı. 29. dakikada Gomis ceza alanı dışında yerde kaldı ve Galatasaraylı oyuncular son adam olduğu gerekçesiyle kırmızı kart bekledi. Hakem Ümit Öztürk, Selim Ay'a sarı kart gösterirken Gomis kırmızı kart itirazları sonucunda sarı kart gördü.

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    08 Şubat 2018, Perşembe
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