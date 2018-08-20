Giuliano 10,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al Nassr'a transfer oldu
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    Giuliano 10,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al Nassr'a transfer oldu

    Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Fenerbahçe'den Giuliano'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada bonservis bedeli olarak Suudi ekibinin 10 milyon 500 bin euro ödeyeceği belirtildi. Suudi Arabistan takımı Al-Nassr, Fenerbahçe'den Giuliano Victor de Paula'yı kadrosuna kattığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Giuliano'nun yeni adresi resmen belli oldu. Giuliano, kendisini 3 yıllığına Al-Nassr'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Suudi Arabistan ekibi, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile Brezilyalı yıldız futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, Giuliano'nun Al-Nassr'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurmuştu. FENERBAHÇE'DEN KAP'A AÇIKLAMA Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Giuliano Victor de Paula'nın Suudi Arabistan Kulübü Al Nassr FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 10.500.000 € (Onmilyonbeşyüzbin Euro) bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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