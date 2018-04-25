Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: 40'dan fazla kişi gözaltına alındı – Fotomaç TV
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    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: 40'dan fazla kişi gözaltına alındı

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararı değerlendirdi. Bakan Bak, "40'dan fazla kişi gözaltına alındı. Türk futbolunun gelişmesi için çalışmalıyız, şiddeti arındırmalıyız. Bunun için tek yürek olmalıyız. Sporun içerisindeki herkese görev düşüyor. Herkesi sağduyulu davranmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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