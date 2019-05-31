Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de
Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım ?Gazişehir Gaziantep oldu. Gazişehir Gaziantep, 1. Lig play-off finalinde ?Hatayspor'u penaltılarla mağlup ederek mutlu sona ulaştı.
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