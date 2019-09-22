Garry Rodrigues Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi? İşte son durumu

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.. Sarı-lacivertliler, kritik Galatasaray derbisi öncesi sahasında ağırladığı rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Öte yandan Ankaragücü maçının 39. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Garry Rodrigues'in durumu da belli oldu.

Yıldız futbolcunun sakatlığıyla ilgili A Spor muhabiri Göktuğhan Argın'ın aktardıkları şu şekilde:

"Kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, yapılan ilk tetkiklerde ayak bileğinde zorlanma yani ayak bileğinde kısmi dejenerasyon tespit edildiğini söyledi. Rodrigues, yüksek ihtimalle Galatasaray derbisinde sahada olmayacak. Ayak bileği burkulmalarının en alt limiti 2 hafta olarak gösteriliyor."