Galatasaraylı Lemina'dan şov! #EvdeKal akımına o da katıldı
Corona virüs salgını nedeniyle sosyal medyada başlatılan #EvdeKal akımına Galatasaray'da forma giyen Gabonlu yıldız Mario Lemina da tuvalet kağıdı sektirerek katıldı.
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