Galatasaray'ın rakibi Club Brugge İstanbul'a geldi!
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın A Grubu'ndaki 5. maçında 26 Kasım Salı günü saat 20.55'te karşılaşacağı rakibi Club Brugge, İstanbul'a geldi.
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