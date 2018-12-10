Galatasaray'ın Porto karşısındaki ilk 11'i
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda evinde Porto'yu konuk edecek olan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi için sahaya çıkacak. İşte sarı kırmızılıların maça başlaması beklenen ilk 11'i...
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