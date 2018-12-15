Erman Toroğlu, Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan mücadelede Galatasaray lehine verilen penaltı kararını yorumladı. Toroğlu, Başakşehir'in golünde aktif-pasif ofsayt konusunda doğru karar veren VAR odasının Galatasaray'ın penaltısında da yine doğru karar verdiklerini söyledi.