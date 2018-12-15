Galatasaray'ın penaltısı doğru karar mı?
Erman Toroğlu, Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan mücadelede Galatasaray lehine verilen penaltı kararını yorumladı. Toroğlu, Başakşehir'in golünde aktif-pasif ofsayt konusunda doğru karar veren VAR odasının Galatasaray'ın penaltısında da yine doğru karar verdiklerini söyledi.
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