Galatasaray'ın borcu açıklandı
Galatasaray kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 mart 2019 itibarıyla borcunun 3 milyar 19 milyon 200 bin lira olduğu açıklandı.
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