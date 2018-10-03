Galatasaray'dan Porto maçına özel video
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Porto ile oynayacağı maçın öncesinde sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
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