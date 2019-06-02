Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!

Galatasaray'da Mbaye Diagne ve Mıtroglou ile yolların ayrılması beklenirken santrfor bölgesine golcü futbolcu Mevlüt Erdinç'i transfer listesine dahil etti.

Sarı kırmızılı kurmaylar, Mevlüt Erdinç'e bonservis sorununu çözdükten sonra görüşebileceklerini iletti.