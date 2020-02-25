Galatasaray'dan Kadıköy'de tarihi galibiyet
Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında 20 yıllık galibiyet hasretine son verdi. Sarı-kırmızılı ekip 10 maç aradan sonra deplasmanda derbi zaferi yaşadı.
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