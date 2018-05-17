Galatasaray'dan duygusal 17 Mayıs paylaşımı!

Galatasaray Spor Kulübü, 17 Mayıs 2000 tarihinde kazanılan UEFA Kupası'nın yıldönümünde resmi Twitter hesabından bir video paylaştı. Paylaşımda "Tarihte Bugün | Tek ihtimali olan insanların hikayesi... #TarihBirKereYazıldı" denildi. Taraftarlar tarafından kısa sürede binlerce kez beğenilen, retweet edilen ve paylaşılan video büyük beğeni topladı.