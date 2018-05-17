Galatasaray'dan duygusal 17 Mayıs paylaşımı!
Galatasaray Spor Kulübü, 17 Mayıs 2000 tarihinde kazanılan UEFA Kupası'nın yıldönümünde resmi Twitter hesabından bir video paylaştı. Paylaşımda "Tarihte Bugün | Tek ihtimali olan insanların hikayesi... #TarihBirKereYazıldı" denildi. Taraftarlar tarafından kısa sürede binlerce kez beğenilen, retweet edilen ve paylaşılan video büyük beğeni topladı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Sosyal medya gündemi (12 Mayıs 2018)
- Cimbom'dan bomba takas geliyor!
- Galatasaray Rolando'yu bedavaya alacak
- İşte Galatasaray'ın transferdeki ilk hedefi!
- Tudor intikam almış! Garry Rodrigues...
- Garry Rodrigues'in postacılıktan futbolculuğa uzanan hayat hikayesi
- Denayer'in alternatifi Alman panzeri!
- İşte şampiyon olacak takımın kasasına girecek dev rakam!