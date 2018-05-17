Galatasaray'dan duygusal 17 Mayıs paylaşımı! – Fotomaç TV
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    Videoyu Daralt

    Galatasaray'dan duygusal 17 Mayıs paylaşımı!

    Galatasaray Spor Kulübü, 17 Mayıs 2000 tarihinde kazanılan UEFA Kupası'nın yıldönümünde resmi Twitter hesabından bir video paylaştı. Paylaşımda "Tarihte Bugün | Tek ihtimali olan insanların hikayesi... #TarihBirKereYazıldı" denildi. Taraftarlar tarafından kısa sürede binlerce kez beğenilen, retweet edilen ve paylaşılan video büyük beğeni topladı.

    • Video Boyutu
    • Bu videoyu bildir
    • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
    17 Mayıs 2018, Perşembe
    SİTENE EKLE
    • Video Boyutu


    BENZER VİDEOLAR
    Daha Fazla Video Yükle