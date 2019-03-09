Galatasaray'dan Douglas hamlesi
Galatasaray, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Mariano'nun yerini doldurmak adına Sivasspor'da forma giyen Douglas için girişimlerini hızlandırdı.
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