Galatasaray'dan Banega bombası!
Galatasaray yaz transfer döneminde Belhanda'nın yerine düşündüğü ancak Faslı yıldızın takımda kalması üzerine transferi gerçekleşmeyen Ever Banega'ya yeniden kancayı taktı. .
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