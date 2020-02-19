Galatasaray'da yönetimden derbiye özel prim
Kadıköy'de 20 yıllık galibiyet özlemine son vermek isteyen Galatasaray, derbiye özel hamleler yapacak. Fatih Terim motivasyon konuşmalarıyla takımı hazırlayacak. Yönetim ise galibiyet primi müjdesiyle moralleri yükseltecek.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Nagatomo'dan herkesi şaşırtan jest! Galatasaray...
- Henry Onyekuru maç sonu üçlü çektirdi! İşte o görüntüler...
- Arda Turan transferine flaş yanıt: 1 Nisan şakası mı?
- Galatasaray idmanında iki sürpriz birden!
- İşte Kasımpaşa-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri
- Fatih Terim'den şampiyonluk teorisi! "O puanı alırsak..."
- Uğurcan Çakır hakkında şok gerçek ortaya çıktı! Galatasaray...
- Golden sonra Fatih Terim havalara uçtu! İşte o anlar...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.