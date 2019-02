Galatasaray'da yeni transferler imzaladı

Galatasaray Kulübü, takımın yeni transferleri Mbaye Diagne, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Marcao, Kostas Mitroğlu ve Semih Kaya için imza töreni düzenledi. Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen törene Başkan Mustafa Cengiz, 2'nci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay katıldı.Helikopter kazası sonucu dün şehit düşen askerlere rahmet ailelerine sabır dileyen Başkan Mustafa Cengiz, transfer döneminde takıma gerekli takviyeleri yaptıklarını ifade ederek, "Hızlı bir süreçti, bu süreçte insan üstü gayret gösteren yönetim kurulu üyelerine, herkese teşekkür ederim. Bazı çalışmalar maddi olarak izah edilemez ancak bir arma sevdalısı ruh bu transferleri yapabilirdi. Özeti buydu. Fatih hocamızla scout ekimize de teşekkür ederim. Elimizden geleni yaptık ve inşallah devamı da gelir. Başta da dediğim gibi bir yanlış ve hata varsa yönetimize aittir. Eğer bir güzelllik varsa da el birliğiyledir" dedi.



Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın hastaneden geldiğini dile getiren Mustafa Cengiz, "Bütün arkadaşlarım tek tek mücadele verdi. Teknik kadro müthiş çalıştı. Gece sabahlara süren toplantılar yaptık. Allah utandırmadı inşallah da devamı gelir. Doğruluk dürüstlük içinde yarışı en önde hakederek süreci tamamlarız inşallah" diye konuştu.



MBAYE DİAGNE: "GALATASARAY'IN BİR PARÇASI OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"



Sarı-kırmızılı ekibe Kasımpaşa'dan dahil olan Mbaye Diagne, "Bugün aranızda Galatasaray oyuncusu olarak bulunuyorum. Artık Galatasaray'ın bir parçsıyım bu kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum" dedi.



EMRE TAŞDEMİR: "UMARIM HEDEFLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRİRİZ"



Galatasaray'a Bursaspor'dan dahil olan Emre Taşdemir, "Burada olduğumdan dolayı çok mutluyum, herkese teşkkür ederim. Umarım 3 kulvarda da sezon sonu hedeflerimizi gerçekleştiririz" diye konuştu.



CHRİSTİAN LUYİNDAMA: "GALATASARAY BÜYÜK BİR TAKIM"



Standard Liege'den sarı-kırmızılı takıma gelen Christian Luyindama, "Burada olmaktan çok mutluyum. Galatasaray büyük bir takım. Bu daha fazla motivasyon sağlıyor ve daha fazla çalışmam gerektiğini de bana söylüyor. Buraya gelmemde emeği geçen herkese teşkkür ederim" şeklinde konuştu.



MARCAO: "GALATASARAY FORMASINA LAYIK OLMAK İSTİYORUM"



Galatasaray'ın Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Chaves'ten kadrosuna kattığı Marcao, "Galatasaray gibi biyük bir camiada oynayacağım için gururluyum. Herkese teşkkür ediyorum. Buradaki amacım Galatasaray formasına layık olmak. Elimizden gelein en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.



KOSTAS MITROGLU: "BU CAMİA İÇİN GÜZEL ŞEYLER YAPACAĞIZ



Olimpik Marsilya'dan sarı-kırmızılı ekibe dahil edilen Kostas Mitroğlu, "Galatasaray gibi büyük bir ailenin parçası olduğum için çok gururluyum. Fatih hocamla çalışacağım için de çok mutuyum. Elimizden gelenin en iyisini yapıp bu camia için güzel şeyler yapacağımızı söyleyebilirim" dedi.



SEMİH KAYA: "TEKRAR GÜZEL BAŞARILAR YAKALAMAK İSTİYORUM BURADA"



Çekya ekibi Prak'tan kiralanan Semih Kaya ise şunları söyledi: "Yeni transfer eski bir yüzüm. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım. Tekrar burada olmak çok güzel. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar güzel başarılar yakalamak istiyorum burada. Galatasaray armasının olduğunu yerde her zaman şampiyonluklar, kupalar vardır bunun için buradayız. İnşallah her şey istediğimiz gibi gider, galibiyet ve kupalarla ligi tamamlarız."