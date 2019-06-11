Galatasaray'da transfer harekatı
Galatasaray, Empoli'de oynayan ?Traore ve ?Bennacer için kulüple ve oyuncuların menajerleriyle görüşmeye hazırlanıyor.
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