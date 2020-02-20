Galatasaray'da Saracchi sevinci
Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Marcelo Saracchi sevinci yaşanıyor. Uruguaylı sol bek takımla çalışmalara başladı.
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