Galatasaray'da Onyekuru harekatı!
Galatasaray devre arasında kadrosuna katmak istediği Henry Onyekuru için Monaco ile temasa geçti.
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da transfer listesinin ilk sırasında Henry Onyekuru yer alıyor.
Sarı kırmızılı yönetim teknik direktör Fatih Terim'in takımında görmek istediği Onyekuru için kolları sıvadı.
Galatasaray yönetimi yıldız oyuncu için menajer William D'avila aracılığı ile Monaco kulübü ile temasa geçti.
Sarı kırmızılılar, Monaco kulübünün de yeşil ışık yakmasının ardından Nijeryalı futbolcu için 1,5 yıllığına kiralama teklifi sundu. Fransız ekibinin 15 milyon euro bonservis bedeli ödediği 22 yaşındaki kanat oyuncusu için 2.5 milyon euro kiralama ücreti talep ettiği öğrenildi.
Finansal Fair Play kriterlerini göz önünde bulunduran Galatasaray yönetiminin devre arasına kadar bu rakamı düşürmek için Monaco ile görüşmeleri sürdüreceği ifade edildi.
Henry Onyekuru geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 31 lig maçında 14 gol-5 asist üreterek şampiyonlukta büyük pas sahibi olmuştu.
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