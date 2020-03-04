Galatasaray'da Mariano yeniden doğdu
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Mariano, Süper Lig'de forma giydiği son 6 maçta 5 asist yaparak takımının galibiyet serisinde önemli rol oynadı.
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