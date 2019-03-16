Galatasaray'da hedef 9 maçta 27 puan
Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı son 9 maçın tamamanını kazanıp şampiyon olmak isteyen Galatasaray, son olarak 1987-88 sezonunda böyle bir galibiyet serisine imza attı.
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