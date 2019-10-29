Galatasaray'da golcü var ama gol yok

GOL YOK DERT ÇOK



Şu ana kadar toplamda 12 maç arasında en zorlu olarak gözüken Club Brugge, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarının hiçbirinde skor üretemeyen sarı-kırmızılılar eleştirilerin hedefinde. Ligde 9 gol atıp, 9 gol yiyen Sarı-kırmızılıların averajı ise 9 hafta sonunda sıfırda kaldı.



İSMİ VAR, KENDİ YOK



Galatasaray'da uzun uğraşlar neticesinde Fransa'nın Monaco takımından kadroya katılan dünya yıldızı Radamel Falcao da şu ana kadar camiada hayal kırıklığı yarattı. Senelik maaşı 5 milyon Euro olan Kolombiyalı yıldız geldiği günden bu yana Kasımpaşa, Fenerbahçe, Club Brugge ve Paris Saint-Germain maçlarında 11'de forma giyerken, Yeni Malatya deplasmanında da 1 dakika süre aldı. Toplam 5 maçta 1 gol atabilen Falcao, 1 Ekim 2019 tarihinde oynanan Paris Saint-Germain maçından bu yana sakatlığı sebebiyle oynayamıyor. Aşil tendonunda sakatlığı bulunan futbolcu bu süreçte Gençlerbirliği, Sivasspor, Real Madrid ve Beşiktaş maçlarını kaçırdı.