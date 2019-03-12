Galatasaray'da gol yükü orta sahanın sırtında
Süper Lig'in en golcü takımı olan Galatasaray'da orta saha oyuncuları skora yüzde 60'lık katkı verdi... Sarı kırmızılı ekipte, santrforlar ise gollerin sadece yüzde 27'sini kaydetti...
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