Galatasaray'da Andone pişmanlığı

Galatasaray'da Andone'nin sonu Onyekuru gibi olabilir...

Radamel Falcao'nun yokluğunda şans bulan Rumen forvet oynadığı futbolla beğeni topladı.

Sivasspor maçında attığı gollerle yıldızlaşan 26 yaşındaki oyuncu, Real Madrid mücadelesinde ise girdiği pozisyonlarda İspanyol ekibinin kalecisi Courtois'yı geçemedi.

Fatih Terim'in gözüne giren Florin Andone, Radamel Falcao iyileştikten sonra da ilk 11'de oynamaya devam edecek.

Yıldız oyuncunun gösterdiği bu başarılı performansın ardından Galatasaray'da Andone'nin sözleşmesine satın alma opsiyonunun koyulamasının pişmanlığı yaşanıyor.

Transfer döneminde 5 oyuncu kiralayan sarı-kırmızılılar, Rumen futbolcu dışındaki 4 ismin sözleşmesine özel madde koydurdu. Galatasaray, Seri'yi 18, Lemina ve Nzonzi'yi 16, Emre Mor'u 8 milyon Euro karşılığında bonservisini alma hakkına sahip.

Sarı-kırmızılıların, benzer girişimi Andone için de bulunduğu ancak İngiliz kulübü Brighton'dan, "Andone'yi kesinlikle satmayacağız'' cevabını aldığı öğrenildi. Bu nedenle 700 bin Euro'ya kiralanan 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesine satın alma opsiyonu koyulamadı.

Brighton ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Andone, sezon sonunda İngiltere'ye dönecek... Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru da başarılı performansının ardından everton'a dönmüş, oradan da monaco'ya gitmişti..