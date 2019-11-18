Galatasaray'a Luyindama şoku!
Sakatlıklarla boğuşan ve kadro kurmakta zorlanan Galatasaray bir şok daha yaşadı. Galatasaray'ın defanstaki vazgeçilmezi Luyindama milli maçta sakatlandı.
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