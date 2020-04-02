Galatasaray'a Lemina'dan müjde!
Mario Lemina'yı kadrosunda tutmak isteyen Galatasaray'da İngiltere'den güzel bir haber geldi. İngiliz basınında yer alan haberlerde Southampton, corona virüsü nedeniyle kiralık olarak gönderilen oyuncuların geri dönmesini istemediği ifade edildi.
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