Galatasaray seçime gidiyor! Mustafa Cengiz aday olabilecek mi?
Spor Ajansı'nda Setenay Cankat'ın konukları, Savaş Çorlu ve Ender Alkan oldu. Çorlu ve Alkan, Galatasaray'da alınan seçim kararıyla ilgili yorumlarda bulundular.
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