Galatasaray kupada avantaj arıyor
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu erteleme maçında Boluspor'a konuk olacak. Yarın saat 19:45'te başlayacak mücadele ATV'den naklen ekranlara gelecek.
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