Galatasaray kalan haftalarda Falcao'ya güveniyor
Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sergileyeceği performans belirleyici olacak... Sarı kırmızılıların Kolombiyalı golcüden gelecek haftalar için beklentisi büyük.
Fenerbahçe derbisinde 86 dakika sahada kalan yıldız golcü sakatlığının ardından hazır bir görüntü çizdi...
Teknik Direktör Fatih Terim'in de Falcao'nun performansından memnun kaldığı ve yardımcılarına, "Tamamen hazır hale geldi, son haftalara damga vuracak" dediği öğrenildi.
Tecrübeli teknik adamın kalan haftalarda oyun planını Kolombiyalı yıldıza göre kurarak hücumdaki verimini daha da arttırmayı hedefliyor.
Kariyeri boyunca sayısız büyük maça çıkan Falcao, sezonun en kritik virajına girilirken gözünü şampiyonluğa dikmiş durumda.. Özellikle iç sahada oynanacak Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında Kolombiyalı golcünün tecrübesi, sarı-kırmızılı takım adına fark yaratabilir.
Bu sezon süper lig'de 8'i ilk 11 olmak üzere 11 maçta forma giyen Rademel Falcao 6 kez gol sevinci yaşadı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'i
- Mert Hakan Yandaş'tan Fatih Terim yanıtı! "Onu çok mu seviyorsun?"
- Fenerbahçe - Galatasaray | Muhtemel 11'ler
- Bu kez de farklı bir engel çıktı! Diagne Galatasaray'a haber gönderdi ama...
- Fatih Terim'in derbi planı ortaya çıktı! Lemina'nın yerine...
- Dünya yıldızları çare olamamıştı! İşte tarihe geçen kadro
- Galatasaray'da şampiyonluk alametleri!
- Galatasaray'da beklenmeyen gelişme! Tüm planlar alt üst oldu...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.