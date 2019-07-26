"Galatasaray Falcao ile el sıkıştı!"
Son dakika: Galatasaray’da flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Falcao transferinde son durum ne? A Spor Muhabiri Emre Kaplan, Transfer Raporu programına bağlanarak Falcao transferine dair flaş açıklamalarda bulundu.
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