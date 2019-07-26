Galatasaray'a Everton'dan kötü haber
İngiliz ekibi Everton, Galatasaray'ın yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru'yu bonservisiyle göndermeyi planlıyor...
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