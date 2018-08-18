Galatasaray Emre Akbaba transferini bu videoyla duyurdu | F.Bahçe'ye gönderme
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    Galatasaray Emre Akbaba transferini bu videoyla duyurdu | F.Bahçe'ye gönderme

    Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Emre Akbaba için Akdeniz ekibiyle anlaşmaya vardığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp aynı zamanda bu transferi yayınladığı video ile duyurdu. Video içerisinde yer alan 'Kadıköy' ve 'Köprüden önce son çıkış' tabelaları Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.

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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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