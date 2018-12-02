Galatasaray - Beşiktaş U17 maçında olay yaratan pozisyon
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Galatasaray - Beşiktaş U17 maçında olay yaratan pozisyon

Galatasaray - Beşiktaş U17 maçında bir pozisyonda sarı kırmızılı futbolcular penaltı bekledi. Hakemin devam kararı vermesiyle pozisyonun görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. İşte o pozisyon...

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02 Aralık 2018, Pazar
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