Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe açıklaması
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz; Emre Akbaba, Onyekuru, Muğdat Çelik ve Nagatomo için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, yayınladıkları videoda ve paylaşımlarda Fenerbahçe'ye herhangi bir gönderme olmadığını ifade etti.
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