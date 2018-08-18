Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz; Emre Akbaba, Onyekuru, Muğdat Çelik ve Nagatomo için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, yayınladıkları videoda ve paylaşımlarda Fenerbahçe'ye herhangi bir gönderme olmadığını ifade etti.