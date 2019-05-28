Futbolda şike kumpası davası
Fetullahçı Terör Örgütü'nün futbolda şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 15'i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.
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