Flaş sözler! "Derbi Dolmabahçe'de oynansaydı..."
A Spor yorumcusu Ender Alkan, Son Sayfa programında Fenerbahçe - Beşiktaş maçına dair değerlendirmelerde bulundu.
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