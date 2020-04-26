Flaş Devler Ligi yorumu! "Bizi yanıltan bir şey var"
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Son Sayfa programında gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, "Bizi yanıltan bir şey var. Bir takım Şampiyonlar Ligi'ne gittiği zaman, o takımdaki muhasebe sorunları göze batmıyor. Ama eğer sahada başarı gelmediği zaman bu tip muhasebe sorunları önünüze çıkar." ifadelerini kullandı.
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