Fırtına Novak'ı takımda tutacak | Video haber
Trabzonspor yönetimi, geçtiğimiz sezon başarılı performansıyla dikkat çeken sol bek Filip Novak'a yeni sözleşme önerecek...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları!
- Trabzon istatistikleriyle göz dolduruyor
- Trabzonspor - Başakşehir maçından kareler
- Süper Lig'in 2018-19 şampiyonu yüzde 91 ihtimalle belli oldu!
- "Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı Fenerbahçe ile dalga geçti!"
- Olcay Şahan'ın menajeri resmen açıkladı!
- Trabzonspor yeni sezonun ilk transferini bitiriyor
- Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.