Fırtına Halil Dervişoğlu için ısrarcı | Video haber
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Halil Dervişoğlu için Sparta Rotterdam'a sunduğu teklifi artırdı.
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