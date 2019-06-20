Trabzonspor'dan Gaibor atağı
Trabzonspor, Fernando ?Gaibor için devreye girdi. Bordo mavililerin Independiente'ye resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.
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