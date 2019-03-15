Fırat Aydınus'un cezası belli oldu
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig hakemi fırat Aydınus ve yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan hakkındaki kararını açıkladı.
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