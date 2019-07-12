Fernando resmen Sevilla'da! İşte bonservis bedeli
Galatasaray Kulübü, Fernando Reges'in Sevilla'ya transfer olduğunu resmen açıkladı. Anlaşmaya göre Sevilla, Galatasaray'a 4.5 milyon Euro transfer bedeli ödeyecek. Konuyla ilgili detaylarıi A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
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