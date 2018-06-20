Fernandao'nun bebek sevinci sosyal medyayı salladı – Fotomaç TV
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    Fernandao'nun bebek sevinci sosyal medyayı salladı

    Fenerbahçe'den Al Wehda'ya transfer olan Fernandao 3. çocuğunun mutluluğunu yaşıyor. Kızı olacağını öğrenen Brezilyalı forvet sevinçten gözyaşlarını tutamadı. O anlar sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi

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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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