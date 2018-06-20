Fernandao'nun bebek sevinci sosyal medyayı salladı
Fenerbahçe'den Al Wehda'ya transfer olan Fernandao 3. çocuğunun mutluluğunu yaşıyor. Kızı olacağını öğrenen Brezilyalı forvet sevinçten gözyaşlarını tutamadı. O anlar sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Phillip Cocu Fenerbahçe'nin yeni hocası!
- Yıldız isim yolcu!
- Van Gaal Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!
- Fenerbahçe'de Mehmet Topal depremi! (20 Haziran Fenerbahçe transfer gündemi)
- Fenerbahçe Cocu'yla birlikte Hollandalı 10 numara Van Ginkel'i de ikna etti
- Fenerbahçe'de forvete Morelos!
- Tazminat zenginleri! 4 büyüklerden en çok tazminat alan teknik direktörler
- Ali Koç'tan flaş karar! F.Bahçe, Aykut Kocaman'a...