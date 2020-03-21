Ferdi Kadıoğlu'ndan müthiş hareket
Fenerbahçe'de, sezon başından beri oyuna sonradan girerek takımına önemli katkılar sağlayan Ferdi Kadıoğlu da koronavirüs sebebiyle hızla yayılan 'Evde Kal' çağrısına destek verdi. Ferdi Kadıoğlu, top sektirirken formasını çıkarttı. İşte genç yıldızdan başarılı hareket...
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