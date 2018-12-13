Fenerbahçe'nin Spartak Trnava karşısındaki ilk 11'i
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Fenerbahçe'nin Spartak Trnava karşısındaki ilk 11'i

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe son maçta Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile karşılaşıyor. İşte sarı lacivertlilerin maça başlaması beklenen ilk 11'i...

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13 Aralık 2018, Perşembe
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