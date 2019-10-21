Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce faul var mı? Toroğlu açıkladı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Denizlispor - Fenerbahçe maçının ardından tartışmalı pozisyonlarını yorumladı. Fenerbahçe'nin ilk golünden önce faul olup olmadığını değerlendiren Toroğlu, "Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce Emre Belözoğlu rakibine faul yapıyor." ifadelerini kullandı.
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